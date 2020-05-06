«Готовы забрать и больных»: в Челябинске ждут вахтовиков с месторождения в Якутии, где вспыхнул очаг ковида

6 Май 2020 2020-05-06T15:18:38+03:00

В Челябинске ждут возвращения вахтовиков с месторождения в Якутии, где вспыхнул очаг коронавируса. Фото: Андрей АБРАМОВ

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В конце апреля в Якутии, на Чаяндинском нефтеконденсантном месторождении, вспыхнул очаг коронавирусной инфекции. В рабочих поселках находилось более 10,5 тыс вахтовиков из разных уголков страны.

После вспышки ковида и митинга работяг решено вернуть домой около 8,5 тысяч человек. В том числе, в Челябинскую область. Как быть, если среди них есть зараженные коронавирусом?

— На Чаяндинском месторождении, по нашим данным, находится 199 жителей Челябинской области, — сказал 6 мая на брифинге по ковиду губернатор. — Мы цифры уточняем. Уточняем, кто из них с положительным тестом на COVID-19, кто — с отрицательным. Есть позиция федерального Роспотребнадзора: больных и заразившихся не вывозить.

Но если все же зараженных вахтовиков-южноуральцев доставят домой отдельным самолетом, их госпитализируют в больницы региона.

— Предварительно дата рейса определена работодателем на 9 мая. Мы готовы забрать людей и раньше. Веду переговоры с коллегами из Якутии, — пояснил Текслер.

Все рабочие с отрицательным тестом две недели проведут в обсерваторе в Карагайском бору.

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ИСТОЧНИК KP.RU