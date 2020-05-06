2020-05-06T16:43:27+03:00
Общество

Недострои обходятся Челябинску в 33 миллиарда рублей

Самым дорогим вложением денег остается городской метрополитен
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На Челябинск приходится почти четверть от всех региональных недостроевНа Челябинск приходится почти четверть от всех региональных недостроевФото: Андрей АБРАМОВ
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1397 — именно столько объектов в Челябинской области остаются недостроенными. При этом, почти четверть из долгостроев, в том числе и самый дорогой из них, находится в областном центре.

По информации от КСП Челябинской области, все объекты обошлись региону в более 44 миллиардов рублей. При этом, недострои в столице Южного Урала составляют две четверти от этой цены — 33 миллиарда, а здесь находится и самый дорогой — метрополитен. По оценкам экспертов, на всего в строительство подземки вложено девять с половиной миллиардов.

Кроме того, мониторинг показал, что больше всего в регионе объектов, где строительство завершено, но не пройдена государственная регистрация. Таких зданий всего 631.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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