Челябинский депутат-скандалист обвинил владельца алкомагазина в покушении

6 Май 2020 2020-05-06T16:35:40+03:00

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«Я реально воспринимаю это как угрозу жизни» — депутат Тракторозаводского района Челябинска Александр Курочкин снова обрушился с обвинениями на алкосеть «ОгоньВода». Ранее мужчину поймали на лжи, когда он обвинил посетителей магазина в его избиении. В этот раз мужчина заявил о покушении на свою семью.

— Изначально были оскорбления личного характера меня и моих близких, потом один из троих мужчин поднял предмет, который был похож на автомат, навел его на окно балкона. Не поддавшись на провокации, я вышел с балкона вызвать полицию. В этот момент начались звуки сильных ударов по стеклу. На сегодняшний день, после всех событий, я реально воспринимаю угрозу жизни и здоровья себя и своих близких, — написал депутат в своих соцсетях.

При этом как рассказал Курочкин, причиной нападения стали серьезные проблемы сети. Несколько ведомств сообщали о нарушениях в работе магазинов в период режима самоизоляции. После нападения, по словам депутата, ему позвонили, попросив оставить заведение в покое.

— Мне поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина настоятельно рекомендовал не трогать их буфет, иначе они заведут на меня дела за административные правонарушения после пандемии. Позднее через интернет, выяснилось, что телефон записан на Виталия Шуваликова. Он является директором наливайки «ОгоньВода», — цитирует издание «Деловой квартал. Челябинск» Курочкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU