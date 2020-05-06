2020-05-06T16:35:40+03:00
Происшествия

Челябинский депутат-скандалист обвинил владельца алкомагазина в покушении

Конфликт активиста и предпринимателя продолжается уже полгода
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Конфликт между депутатом и предпринимателем начались с "избиения" Курочкина у магазина. Фото: Александр КурочкинКонфликт между депутатом и предпринимателем начались с "избиения" Курочкина у магазина. Фото: Александр Курочкин
Изменить размер текста:

«Я реально воспринимаю это как угрозу жизни» — депутат Тракторозаводского района Челябинска Александр Курочкин снова обрушился с обвинениями на алкосеть «ОгоньВода». Ранее мужчину поймали на лжи, когда он обвинил посетителей магазина в его избиении. В этот раз мужчина заявил о покушении на свою семью.

— Изначально были оскорбления личного характера меня и моих близких, потом один из троих мужчин поднял предмет, который был похож на автомат, навел его на окно балкона. Не поддавшись на провокации, я вышел с балкона вызвать полицию. В этот момент начались звуки сильных ударов по стеклу. На сегодняшний день, после всех событий, я реально воспринимаю угрозу жизни и здоровья себя и своих близких, — написал депутат в своих соцсетях.

При этом как рассказал Курочкин, причиной нападения стали серьезные проблемы сети. Несколько ведомств сообщали о нарушениях в работе магазинов в период режима самоизоляции. После нападения, по словам депутата, ему позвонили, попросив оставить заведение в покое.

— Мне поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина настоятельно рекомендовал не трогать их буфет, иначе они заведут на меня дела за административные правонарушения после пандемии. Позднее через интернет, выяснилось, что телефон записан на Виталия Шуваликова. Он является директором наливайки «ОгоньВода», — цитирует издание «Деловой квартал. Челябинск» Курочкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих
В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки
Агитки челябинского депутата вызвали бурную дискуссию в соцсетях
В Челябинске мошенницы обманули пенсионеров на полмиллиона рублей
Челябинский депутат-скандалист обвинил владельца алкомагазина в покушении
Недострои обходятся Челябинску в 33 миллиарда рублей
При возведении пристроя к оперному театру в Челябинске украли миллион
«Готовы забрать и больных»: в Челябинске ждут вахтовиков с месторождения в Якутии, где вспыхнул очаг ковида
ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг
ЕГЭ в Челябинской области могут перенести на вторую половину лета
Южноуральских поджигателей будут ловить с помощью дрона
Более тысячи жителей Челябинской области наказали за нарушение режима самоизоляции
Обязательное ношение перчаток в Челябинске в период коронавируса: когда введут и для чего
Губернатор озвучил число медиков, зараженных коронавирусом в Челябинской области
Водителя мусоровоза, устроившего ДТП с микроавтобусом в Челябинске, отдали под суд
«Галамарт» вручит подарки тем, кто сидит дома
Алексей Текслер о введении масочного режима в Челябинской области: «На улице носить не обязательно»
Челябинских инфекционистов поддержат детскими рисунками
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «У каждого пятого осложняется пневмонией»
Общественники обеспокоены: если стоимость медицинских масок в аптеках не снизится, некоторые люди не смогут их покупать
«Гуляем в горах, здороваемся локтями»: сравниваем карантинные меры в Челябинске и Австрии вместе с иностранным студентом
Масочный режим в Челябинской области: теперь официально