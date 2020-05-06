В Челябинске мошенницы обманули пенсионеров на полмиллиона рублей

6 Май 2020 2020-05-06T16:37:20+03:00

Женщины предлагали помощь пожилым людям, а потом крали у них деньги

Изменить размер текста: A A

Почти полмиллиона рублей выманили у челябинских пенсионеров две мошенницы. Они находили пожилых людей, предлагали им помощь, а потом оставляли без денег. Женщин задержали с поличным, одна даже пыталась сбежать от полиции, выпрыгнув в окно.

На протяжении года Чистякова и Лагунова наживались за счет самых незащищенных категорий — пожилых людей. Находили бабушек и дедушек, которым, как правило, было уже за 80 лет. Под различными благовидными предлогами они пытались проникнуть в квартиры, то дополнительные денежные выплаты обещали принести, компенсации, субсидии, то помочь с уборкой от общественной организации. Пока Чистякова отвлекала пенсионеров, Лагунова рылась в шкафах, находила деньги и ценные вещи. Так у 88-летнего челябинца они похитили 145,5 тысяч рублей, которые пенсионер откладывал несколько лет.

— В основном, денежные средства у пенсионеров находились в доступных местах: на полках в стенках, в шкафах, сахарницах, под матрацем, что позволяло преступницам быстро и легко находить их. Мошенницам удалось обмануть 13 пожилых людей. Общий ущерб составил 467 400 рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинска.

Задержать мошенниц помог сын одного из пенсионеров. Он проснулся от шума и увидел, что «помощница» роется по шкафам. Он пригрозил вызвать полицию, после чего Лагунова выпрыгнула из окна. Ее напарнице сделать этого не удалось, она осталась в квартире, где ее и задержали. Лагинову поймали на следующий день.

Мошенницами оказались нигде не работающие женщины, без регистрации в Челябинске. У Лагуновой уже были судимости, при этом она воспитывала одного ребенка.

Свою вину женщины признали частично. Дело будет рассмотрено в суде Тракторозаводского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU