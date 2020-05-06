2020-05-06T16:37:20+03:00
Происшествия

В Челябинске мошенницы обманули пенсионеров на полмиллиона рублей

Женщины предлагали помощь пожилым людям, а потом крали у них деньги
Сергей ГРУШАКОВ
Поделиться:
Жертвами мошенниц становились пенсионеры старше 80 летЖертвами мошенниц становились пенсионеры старше 80 летФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Почти полмиллиона рублей выманили у челябинских пенсионеров две мошенницы. Они находили пожилых людей, предлагали им помощь, а потом оставляли без денег. Женщин задержали с поличным, одна даже пыталась сбежать от полиции, выпрыгнув в окно.

На протяжении года Чистякова и Лагунова наживались за счет самых незащищенных категорий — пожилых людей. Находили бабушек и дедушек, которым, как правило, было уже за 80 лет. Под различными благовидными предлогами они пытались проникнуть в квартиры, то дополнительные денежные выплаты обещали принести, компенсации, субсидии, то помочь с уборкой от общественной организации. Пока Чистякова отвлекала пенсионеров, Лагунова рылась в шкафах, находила деньги и ценные вещи. Так у 88-летнего челябинца они похитили 145,5 тысяч рублей, которые пенсионер откладывал несколько лет.

— В основном, денежные средства у пенсионеров находились в доступных местах: на полках в стенках, в шкафах, сахарницах, под матрацем, что позволяло преступницам быстро и легко находить их. Мошенницам удалось обмануть 13 пожилых людей. Общий ущерб составил 467 400 рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинска.

Задержать мошенниц помог сын одного из пенсионеров. Он проснулся от шума и увидел, что «помощница» роется по шкафам. Он пригрозил вызвать полицию, после чего Лагунова выпрыгнула из окна. Ее напарнице сделать этого не удалось, она осталась в квартире, где ее и задержали. Лагинову поймали на следующий день.

Мошенницами оказались нигде не работающие женщины, без регистрации в Челябинске. У Лагуновой уже были судимости, при этом она воспитывала одного ребенка.

Свою вину женщины признали частично. Дело будет рассмотрено в суде Тракторозаводского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих
В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки
Агитки челябинского депутата вызвали бурную дискуссию в соцсетях
В Челябинске мошенницы обманули пенсионеров на полмиллиона рублей
Челябинский депутат-скандалист обвинил владельца алкомагазина в покушении
Недострои обходятся Челябинску в 33 миллиарда рублей
При возведении пристроя к оперному театру в Челябинске украли миллион
«Готовы забрать и больных»: в Челябинске ждут вахтовиков с месторождения в Якутии, где вспыхнул очаг ковида
ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг
ЕГЭ в Челябинской области могут перенести на вторую половину лета
Южноуральских поджигателей будут ловить с помощью дрона
Более тысячи жителей Челябинской области наказали за нарушение режима самоизоляции
Обязательное ношение перчаток в Челябинске в период коронавируса: когда введут и для чего
Губернатор озвучил число медиков, зараженных коронавирусом в Челябинской области
Водителя мусоровоза, устроившего ДТП с микроавтобусом в Челябинске, отдали под суд
«Галамарт» вручит подарки тем, кто сидит дома
Алексей Текслер о введении масочного режима в Челябинской области: «На улице носить не обязательно»
Челябинских инфекционистов поддержат детскими рисунками
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «У каждого пятого осложняется пневмонией»
Общественники обеспокоены: если стоимость медицинских масок в аптеках не снизится, некоторые люди не смогут их покупать
«Гуляем в горах, здороваемся локтями»: сравниваем карантинные меры в Челябинске и Австрии вместе с иностранным студентом
Масочный режим в Челябинской области: теперь официально