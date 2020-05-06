2020-05-06T17:36:22+03:00
Общество

Агитки челябинского депутата вызвали бурную дискуссию в соцсетях

В спор вмешался замглавы города Александр Егоров
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Напоминания о депутатских заслугах в Челябинске нанесли вред городской среде. Наклейки со словами «Хазиев работает» на столбах и тротуарной плитке, приготовленной к укладке в центре, стали настоящим яблоком раздора. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», творчество принадлежит районному депутату Марселю Хазиеву.

На агитационные наклейки обратил внимание общественник Лев Владов, назвав их «днищем» на странице своего сообщества.

Марсель Хазиев прокомментировал ситуацию на своей странице в «Фейсбуке».

— Депутат — представитель народа, должен показывать своим избирателям, что именно благодаря их участию в выборах, решаются вопросы ЖКХ, благоустройства и иные вопросы. Вся активность жителей идет через их представителя — депутата, которого они выбрали, — написал он. — «Пробитое днище» — это когда не понимаешь механизмов работы лоббирования интересов жителей и вводишь в «блудняк» своих подписчиков.

В дискуссию вмешался вице-мэр Александр Егоров. Он указал, что листовки депутата на столбах освещения замусоривают городскую среду, и попросил убрать их в кратчайшие сроки.

— Любителям рисовать свои имена на асфальте в политических целях теперь надо иметь ввиду, что за горсреду у нас есть кому постоять. Вечный критик Владов больше не один в поле воин, — отмечают авторы «Челябушки». — Не было бы должности замглавы администрации по урбанистике и некому было бы повелеть убрать замусоривающие территорию листовки. Ходили бы и любовались мы ими до следующих выборов. А то, что дискуссии подобного уровня утекают в соцсети — так время наступило своеобразное. Быстрее разрулить по интернету, чем устраивать официоз.

Марсель Хазиев ответил, что листовки уберут. Но написал Александру Егорову, что тому следует заняться преображением улицы Курчатова, которая «делает безобразным» Центральный район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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