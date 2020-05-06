2020-05-06T17:17:26+03:00
Происшествия

В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки

Из-за упавшей краски вода окрасилась, а рыбы погибли
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Вода реки была покрыта пеной. Фото: соцсетиВода реки была покрыта пеной. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Красьте осторожнее: в Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки Биргильда. Местные жители пожаловались на помутневшую воду и массовую смерть рыбы.

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии, инцидент произошел около СНТ «Железнодорожник» в Сосновском районе. Река была покрыта пеной, а ее вода окрасилась в буро-серый цвет и сильно пахла краской.

— В результате проведенных проверок были выявлены и виновники произошедшего. Ими оказались строители, которые в процессе покраски основания моста через реку допустили попадание краски в воду, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Как добавил чиновник, сейчас расследование продолжается. Виновников привлекут к ответственности после выяснения всех деталей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих
В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки
Агитки челябинского депутата вызвали бурную дискуссию в соцсетях
В Челябинске мошенницы обманули пенсионеров на полмиллиона рублей
Челябинский депутат-скандалист обвинил владельца алкомагазина в покушении
Недострои обходятся Челябинску в 33 миллиарда рублей
При возведении пристроя к оперному театру в Челябинске украли миллион
«Готовы забрать и больных»: в Челябинске ждут вахтовиков с месторождения в Якутии, где вспыхнул очаг ковида
ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг
ЕГЭ в Челябинской области могут перенести на вторую половину лета
Южноуральских поджигателей будут ловить с помощью дрона
Более тысячи жителей Челябинской области наказали за нарушение режима самоизоляции
Обязательное ношение перчаток в Челябинске в период коронавируса: когда введут и для чего
Губернатор озвучил число медиков, зараженных коронавирусом в Челябинской области
Водителя мусоровоза, устроившего ДТП с микроавтобусом в Челябинске, отдали под суд
«Галамарт» вручит подарки тем, кто сидит дома
Алексей Текслер о введении масочного режима в Челябинской области: «На улице носить не обязательно»
Челябинских инфекционистов поддержат детскими рисунками
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «У каждого пятого осложняется пневмонией»
Общественники обеспокоены: если стоимость медицинских масок в аптеках не снизится, некоторые люди не смогут их покупать
«Гуляем в горах, здороваемся локтями»: сравниваем карантинные меры в Челябинске и Австрии вместе с иностранным студентом
Масочный режим в Челябинской области: теперь официально