В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки
Красьте осторожнее: в Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки Биргильда. Местные жители пожаловались на помутневшую воду и массовую смерть рыбы.
Как рассказали в пресс-службе министерства экологии, инцидент произошел около СНТ «Железнодорожник» в Сосновском районе. Река была покрыта пеной, а ее вода окрасилась в буро-серый цвет и сильно пахла краской.
— В результате проведенных проверок были выявлены и виновники произошедшего. Ими оказались строители, которые в процессе покраски основания моста через реку допустили попадание краски в воду, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.
Как добавил чиновник, сейчас расследование продолжается. Виновников привлекут к ответственности после выяснения всех деталей.
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ИСТОЧНИК KP.RU