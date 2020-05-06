6 Май 2020 2020-05-06T17:17:26+03:00

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Красьте осторожнее: в Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки Биргильда. Местные жители пожаловались на помутневшую воду и массовую смерть рыбы.

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии, инцидент произошел около СНТ «Железнодорожник» в Сосновском районе. Река была покрыта пеной, а ее вода окрасилась в буро-серый цвет и сильно пахла краской.

— В результате проведенных проверок были выявлены и виновники произошедшего. Ими оказались строители, которые в процессе покраски основания моста через реку допустили попадание краски в воду, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Как добавил чиновник, сейчас расследование продолжается. Виновников привлекут к ответственности после выяснения всех деталей.

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ИСТОЧНИК KP.RU