Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих
Прокуратура Челябинска заинтересовалась контрактом на доставку продуктовых наборов для малоимущих в период пандемии коронавируса. Из-за условий документа, невозможно применять штрафы и менять продукты плохого качества.
— Анализ условий контракта показал, что приемка товара комитетом как заказчиком осуществляется после того, как продуктовые наборы фактически вручены получателям-гражданам. Установленный контрактом порядок приема товара создает риск невозможности применения штрафных санкций к поставщику в случае несоответствия товара предъявляемым требованиям, а также невозможности замены товара ненадлежащего качества, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По мнению прокуратуры, условия контракта нарушают требования закона. Сейчас представление об устранении нарушений выдано мэру Челябинска Натальи Котовой. Сейчас оно находится на рассмотрении.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU