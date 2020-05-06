Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих

6 Май 2020 2020-05-06T19:59:21+03:00

По условиям контракта, получатели не смогут пожаловаться на продукт

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Прокуратура Челябинска заинтересовалась контрактом на доставку продуктовых наборов для малоимущих в период пандемии коронавируса. Из-за условий документа, невозможно применять штрафы и менять продукты плохого качества.

— Анализ условий контракта показал, что приемка товара комитетом как заказчиком осуществляется после того, как продуктовые наборы фактически вручены получателям-гражданам. Установленный контрактом порядок приема товара создает риск невозможности применения штрафных санкций к поставщику в случае несоответствия товара предъявляемым требованиям, а также невозможности замены товара ненадлежащего качества, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По мнению прокуратуры, условия контракта нарушают требования закона. Сейчас представление об устранении нарушений выдано мэру Челябинска Натальи Котовой. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU