2020-05-06T18:29:53+03:00
Общество

«Заболел слесарь»: цех второго трамвайного депо в Челябинске закрыли на карантин

Теперь все вагоны второго депо едут через первое
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В ЧелябГЭТ подчеркивают, что среди водителей и кондукторов вагонов заболевших нетВ ЧелябГЭТ подчеркивают, что среди водителей и кондукторов вагонов заболевших нетФото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинский «Горэлектротранс» закрыл на карантин цех второго трамвайного депо, расположенного на Свердловском тракте. У одного из работников предприятия обнаружили коронавирус.

— На прошлой неделе у слесаря ремонтной службы предприятия подтвержден COVID-19. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Челябинской области, заболевший сотрудник ремонтной службы, а также все контактировавшие, переведены в режим самоизоляции. Во всех помещениях проведена санитарная обработка, — рассказали в пресс-службе ЧелябГЭТ.

На предприятии подчеркивают: среди водителей и кондукторов (то есть тех, кто взаимодействует с пассажирами) больных нет.

Как сообщают водители, теперь после смены вагонам второго депо нужно ехать на ежедневный осмотр в первое, на улицу Первой пятилетки. Из-за этого сбилось расписание.

— Пассажирам объявляют, что вагон идет в депо №1. Доехав все выходят. Вагон проходит осмотр. Выезжает. и едет в депо №2 с посадкой. В итоге заезжают позже графика, — рассказал один из сотрудников.

При этом всех сотрудников депо могут отправить на карантин, если рост заболевших среди продолжится, ведь неизвестно, с кем успел проконтактировать больной. При этом, в ЧелГЭТ подчеркнули, что на карантин закрыт исключительно цех.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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