Поселкам Челябинской области угрожают клещи

6 Май 2020 2020-05-06T18:42:07+03:00

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Отвлеклись на пандемию: в поселках Челябинской области увеличилось количество нападений клещей. Из-за эпидемии коронавируса, акарицидную обработку против насекомых начали слишком поздно.

По мнению издания «Курс дела», на это указывают сводки по случаем укуса клещей. Несмотря на то, что их в последнее время не публикуют, последние опубликованные Роспотребнадзором данные за конец апреля демонстрируют увеличение количества пострадавших. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 30 человек.

При этом, жители челябинских поселков активно жалуются на клещей. Некоторые снимают их со своих домашних животных и собственной одежды после прогулок. А некоторые находили клещей на шторах в своих домах и квартирах.

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ИСТОЧНИК KP.RU