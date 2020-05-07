2020-05-06T20:49:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер обязал жителей Челябинской области носить маски

На очереди — «перчаточный режим»
Ирина ФАДЮШИНА
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С 12 мая ношение маски обязательноС 12 мая ношение маски обязательноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 6 мая в Челябинске и области вводится масочный режим. Пока он носит рекомендательный характер, а с 12 числа защитные средства будут обязательными. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Маски обязательны в общественных местах, а вот на улице можно без них, но при этом важно соблюдать социальную дистанцию.

В ближайшее время защитные средства станут доступными за счет того, что спонсоры подарили региону оборудование для пошива масок. Одна штука будет стоить около 15 рублей – такую цену назвал губернатор.

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Между тем, вслед за масочным могут ввести и перчаточный режим. Исследования подтверждают, что COVID-19 передается не только воздушно-капельным, но и контактным путем.

— Это значит, что есть смысл, если вы находитесь в общественном месте, надевать и перчатки (медицинские. — Прим. ред.). С точки зрения нормативной истории, мы подумаем об этом позже, — сказал губернатор.

Напомним, ограничения по коронавирусу в городе действуют как минимум до 12 мая. На сегодняшний день количество зараженных COVID-19 в регионе составило 855 человек. За сутки прибавилось 27 новых случаев, это почти в два раза меньше, чем днем ранее (44 заболевших).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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