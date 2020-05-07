2020-05-06T20:49:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске у кондуктора автобуса заподозрили коронавирус

Ее коллег отправили на карантин
Ирина ФАДЮШИНА
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Автобус продезинфицировалиАвтобус продезинфицировалиФото: Андрей АБРАМОВ
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Во время майских праздников с подозрением на COVID-19 на больничной койке оказалась кондуктор автобуса. Как рассказал руководитель предприятия-перевозчика «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод, результаты анализов ожидаются в ближайшие дни.

Информация о сотруднице поступила из больницы. Всех контактных сотрудников закрыли на карантин. Автобус, в котором работала женщина, продезинфицировали.

А между тем, на другом муниципальном транспортном предприятии – «ЧелябГЭТ» COVID-19 подтвердился у слесаря трамвайного депо №2. Мужчину положили в больницу, его коллег изолировали. ЧП внесло коррективы в движение трамваев. Теперь все вагоны в конце смены заезжают на осмотр в депо №1 на улице Первой Пятилетки, а затем едут в депо №2 на Свердловском тракте.

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— Например, вагон отработал и должен с Чичерина ехать в депо №2 по расписанию, но сначала его отправят в депо №1. Расписание поменяли стихийно, без подготовки. Уехать домой вовремя не получается, - возмущается один из водителей.

По последним данным, количество зараженных COVID-19 в регионе составило 855 человек. За сутки прибавилось 27 новых случаев, это почти в два раза меньше, чем днем ранее (44 заболевших). 124 пациентов выписаны. Восемь больных умерли. При этом пять смертей случились из-за сопутствующих заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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