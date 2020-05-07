2020-05-06T21:14:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Gолиция развернула более 1700 автомобилистов в въезде Челябинск

Строгие меры нужны для предотвращения распространения COVID-19
Ирина ФАДЮШИНА
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Въезд в город для иногородных ограниченВъезд в город для иногородных ограниченФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В майские праздники полиция усилила контроль на дорогах. Сотрудники ГИБДД выстаиваются в «коридоры» и проверяют чуть ли не каждую машину. Сейчас по основным дорогам пускают только тех, у кого есть прописка. Остальных отправляют в объезд.

— За последние двое суток инспекторы ДПС проверили въезжающие на территорию Челябинска транспортные средства, для 1753 водителей въезд был ограничен, так как регистрация в областном центре у них отсутствовала, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Юрист Александр Щербинин о штрафах за нарушение самоизоляции

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Полицейские напоминают, в регионе усилены меры контроля за соблюдением режима самоизоляции. Нарушителям грозят штрафы.

Между тем, со строгими мерами согласны не все. Глава челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков попросил прокуратуру проверить законность введения ограничений на въезд в Челябинск тем, кто не имеет здешней прописки. Дело в том, что официальных распоряжений на этот счет не принималось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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