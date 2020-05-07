Погода на День Победы 2020 и после в Челябинске: долго ли продержится летнее тепло

7 Май 2020 2020-05-07T05:26:01+03:00

Мы узнали погоду в Челябинске на вторую половину майских праздников

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В городе стоят жаркие, почти летние дни. И на небе — ни облачка. Хватит ли у природы тепла и солнца, чтобы порадовать нас такой погодой на День Победы 9 мая в Челябинске? Мы заглянули в прогнозы синоптиков.

А они говорят, что погода будет отменной.

В ночь на пятницу, 8 мая, в Челябинске +7...+9 тепла. Днем потеплеет до +25...+27 градусов.

В ночь на субботу, 9 мая, +8...+10. Днем теплее, чем в пятницу: +27...+28 градусов.

Оба дня нам сулят совершенно чистое небо и безветренную погоду.

Редкие облака можно будет увидеть лишь в воскресенье, 10 мая. В городе на пару градусов станет прохладнее. Но погода по-прежнему будет фактически летней.

На следующей неделе, начиная с 11 мая, дневная температура упадет до +24...+22 градусов. Ночи при этом останутся теплыми: до +12 градусов. Во вторник в городе ожидают дожди. Этот тот редкий случай, когда погода портится не под праздники, а к началу рабочей недели.

Такой будет погода на День Победы 2020 в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU