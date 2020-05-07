Погода на День Победы 2020 и после в Челябинске: долго ли продержится летнее тепло
В городе стоят жаркие, почти летние дни. И на небе — ни облачка. Хватит ли у природы тепла и солнца, чтобы порадовать нас такой погодой на День Победы 9 мая в Челябинске? Мы заглянули в прогнозы синоптиков.
А они говорят, что погода будет отменной.
В ночь на пятницу, 8 мая, в Челябинске +7...+9 тепла. Днем потеплеет до +25...+27 градусов.
В ночь на субботу, 9 мая, +8...+10. Днем теплее, чем в пятницу: +27...+28 градусов.
Оба дня нам сулят совершенно чистое небо и безветренную погоду.
Редкие облака можно будет увидеть лишь в воскресенье, 10 мая. В городе на пару градусов станет прохладнее. Но погода по-прежнему будет фактически летней.
На следующей неделе, начиная с 11 мая, дневная температура упадет до +24...+22 градусов. Ночи при этом останутся теплыми: до +12 градусов. Во вторник в городе ожидают дожди. Этот тот редкий случай, когда погода портится не под праздники, а к началу рабочей недели.
Такой будет погода на День Победы 2020 в Челябинске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU