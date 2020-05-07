Фронтовой почтальон из Челябинска рассказала, как во время войны цензура читала письма
Во время войны челябинка Евгения Пустозерова работала в военно-полевом пункте, где сортировали послания от солдат и солдатам из тыла. Сейчас Евгении Николаевне уже сто лет. Но она до сих пор хорошо помнит те годы.
— Письма просматривала военная цензура. Нам из цензуры их привозили, а мы запечатывали письма и отравляли адресатам: в тыл или на передовую. Писем было очень много, мерили мешками, — рассказывает Евгения Пустозерова.
Наша землячка побывала на трех фронтах: Северо-Западном, 2-м Украинском и на Забайкальском. С войсками Красной Армии дошла до Чехословакии, а День Победы встретила в городе Брно. На войне Евгения Николаевна потеряла отца и мужа. От мужа получила одно-единственное письмо: «Буду жив — буду писать». А потом пришло извещение, что супруг пропал без вести.
— Хорошо помню День Победы. Наши почтальоны вернулись с передовой, привезли письма. Я спала на рояле (кровати не было), проснулась от оглушительного шума — везде стреляли. Спрашиваю: мы в окружении? А оказалось, война закончилась! — вспоминает фронтовик.
История Евгении Пустозеровой вошла в Почтовую книгу Победы, под обложкой которой собраны публикации о фронтовиках со всей России.
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ИСТОЧНИК KP.RU