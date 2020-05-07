2020-05-07T10:10:42+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 мая 2020 года: новый всплеск заражений и новая смерть

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Лидия ПЕСКОВА
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В регионе ввели масочный режим - это притормозит распространение вируса.В регионе ввели масочный режим - это притормозит распространение вируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На утро четверга, 7 мая, в Челябинской области подтверждены 899 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 44 новых случая заражения.

В больницах и на домашнем лечении остаются 735 человек.

Уже 148 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Еще семь граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы России.

За прошедшие сутки умер один человек. Это 67-летняя пациентка из Магнитогорска. До заражения она страдала сердечной недостаточностью. COVID-19 у женщины был сопутствующим заболеванием. Всего с начала пандемии в области умерли девять зараженных коронавирусом.

В пунктах временного размещения для здоровых граждан находится 96 человек без признаков заболевания. Все они под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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