Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 мая 2020 года: новый всплеск заражений и новая смерть

7 Май 2020 2020-05-07T10:10:42+03:00

В регионе ввели масочный режим - это притормозит распространение вируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На утро четверга, 7 мая, в Челябинской области подтверждены 899 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 44 новых случая заражения.

В больницах и на домашнем лечении остаются 735 человек.

Уже 148 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Еще семь граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы России.

За прошедшие сутки умер один человек. Это 67-летняя пациентка из Магнитогорска. До заражения она страдала сердечной недостаточностью. COVID-19 у женщины был сопутствующим заболеванием. Всего с начала пандемии в области умерли девять зараженных коронавирусом.

В пунктах временного размещения для здоровых граждан находится 96 человек без признаков заболевания. Все они под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU