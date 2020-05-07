Смотрите, кто пришел: челябинский «Трактор» принял в свои ряды шесть новых игроков

7 Май 2020 2020-05-07T08:53:52+03:00

До этого клуб объявил о расставании с 16 хоккеистами.

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Первого мая в Континентальной хоккейной лиге клубы получили возможность объявлять о заключении новых профессиональных контрактов. Почти сразу «Трактор» подписал трехлетний контракт с тренером Анваром Гатиятулиным, который два года назад перешел из «Трактора» в тренерский штаб СКА (по некоторым данным его контракт в питерском клубе составлял 100 млн рублей в год).

После этого пошли официальные заявления от руководства клуба о подписании новых соглашений с игроками. Уже озвучены имена шести новобранцев. 25-летний защитник Станислав Гареев пришел в «Трактор» из «Салавата Юлаева» в обмен на голкипера Владислава Сухачева (контракт на два года).

На один год контракт заключен с 25-летним Вячеславом Лещенко (ХК «Сочи»). Вернулся в «Трактор» голкипер Александр Судницин («Авангард», 1 год). 29-летний форвард Антон Лазарев заключил двухлетний контракт (перешел из «Амура»). 19-летний защитник Сергей Телегин перешел из клуба ВХЛ «Югра» (контракт на 2 года). Двухлетнее соглашение также подписано с 27-летним чешским голкипером Романом Виллой, который успешно играл за сборную своей страны, а прошлый сезон играл первым номером в шведском клубе «Регле».

Ранее «Трактор» объявил о расторжении контрактов с 16 игроками, в том числе, и из клуба ВХЛ «Челмет».

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ИСТОЧНИК KP.RU