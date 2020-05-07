Жителей Челябинска эвакуировали из Шанхая в Санкт-Петербург
В ночь на четверг, 7 мая, в Пулково приземлился авиационный борт из Шанхая. Самолет вывез на родину 127 человек, которые застряли в Китае во время пандемии коронавируса.
Коронавирус в Челябинске и области. Последние новости на утро 7 мая
Среди эвакуированных россиян есть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Ростовской области, Новосибирской области и Приморского края.
— Сколько там человек из Челябинской области, еще не ясно. Данные уточняются, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.
Всех путешественников осмотрят врачи. Жителей Петербурга и Ленинградской области развезут по домам, всех остальных поместят в обсерватор на двухнедельную изоляцию. После этого жители других регионов также смогут отправиться к месту прописки.
В самом Челябинске 7 мая ждут самолет с россиянами, эвакуированными из Таджикистана.
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ИСТОЧНИК KP.RU