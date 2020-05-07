Отомстили за Конева: в Челябинске вандалы осквернили памятник белочехам

7 Май 2020 2020-05-07T09:20:47+03:00

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В Челябинске ищут вандалов, которые в последних числах апреля попытались разбить кувалдой памятник чешским легионерам, установленный неподалеку от железнодорожного вокзала.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых и их задержание, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, в мае 1918 года на станции Челябинск произошел мятеж белочехов, которые двигались Владивосток, чтобы оттуда перебраться в Европу. Объединившись с силами Колчака, легионеры захватили власть в городе. Большевики решили выбить белые силы из города и убили более 200 солдат чехословацкого корпуса.

Осквернение памятника белочехам стало ответной мерой вандалов на снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

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ИСТОЧНИК KP.RU