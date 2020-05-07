2020-05-07T10:00:57+03:00
Происшествия

В ломбарде Челябинска задержали двух рецидивистов

Они надеялись сдать украденное в аптеке
Лидия ПЕСКОВА
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Грабители и их нажива. Фото: предоставлено "Витязем".Грабители и их нажива. Фото: предоставлено "Витязем".
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В одном из ломбардов Челябинска, который расположена на улице Гагарина в Ленинском районе города, вневедомственная охрана задержала двух грабителей-рецидивистов. Мужчины вели себя нервно, спешили, оглядывались по сторонам — оператор ломбарда решила нажать тревожную кнопку.

— Сигнал «Тревога» поступил около семи вечера 6 мая. При виде нашего автомобиля парни попробовали убежать. Одного из них задержали сразу на выходе. Второй грабитель оказался ловчее, но навык быстрого бега ему не помог — и на его руках вскоре замкнулись наручники, — рассказывают в охранном предприятии «Витязь».

В ломбард мужчины приехали из Копейска, где в тот же день ограбили аптеку на улице Победы.

— На момент задержания оба находились в розыске. За плечами у каждого уже есть судимости. Теперь молодыми людьми занимаются сотрудники полиции. Ведется следствие, — говорят в «Витязе».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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