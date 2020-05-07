Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 7 мая 2020 года: у новой жертвы были проблемы с сердцем

7 Май 2020 2020-05-07T10:44:00+03:00

Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 7 мая 2020 года достигло девяти человек

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В Челябинской области стало на одну жертву коронавируса больше. Утром 7 мая региональный минздрав сообщил, что скончалась еще одна зараженная.

В больнице умерла 67-летняя жительница Магнитогорска, которая до заражения страдала сердечной недостаточностью. По словам чиновников из минздрава, COVD-19 у женщины был сопутствующим заболеванием. Это значит, что смерть от опасной инфекции медики признают, но условно.

Всего по области с начала эпидемии погибли девять пациентов с коронавирусом.

Коронавирус в Челябинске и области. Последние новости на утро 7 мая 00:00 00:00

Первым был 66-летний мужчина, который лечился в Москве от рака, но его выписали домой умирать. Потом погиб 51-летний житель Магнитогорска, страдавший также от сахарного диабета и гипертонии.

В Златоусте, где очагом заражения стала городская больница, умерли трое. У 64-летней пациентки была онкология, у 78-летнего умершего — пневмония, еще один 85-летний больной скончался в реанимации. В Ашинском районе умер 68-летний пациент. В Октябрьском районе — 72-летний пациент. Дополнительной информации о них нет.

Среди жертв ковид один медик: 57-летний врач из Брединского района заразился коронавирусом, когда брал анализы у больных.

Таково количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 7 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU