2020-05-07T12:36:34+03:00
Общество

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей

На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5%
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тысяч заявок более чем на 20 млрд рублей. Регионами-лидерами по оформлению ипотеки с господдержкой являются Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Барнаул.

"Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

ВТБ начал работу по программе с 17 апреля, первым из банков принимая заявки и оформляя кредитные сделки. На сегодняшний день ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Южноуральцев приглашают на онлайн-концерт, посвященный Дню Победы
Авиапарад в Челябинске на 9 мая 2020 года: когда над городом пролетят боевые самолеты
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
Онлайн-акция Бессмертный полк в Челябинске 2020: программа, расписание, участники
Для каждого ветерана из Снежинска проводят собственный парад Победы
Фото Адольфа Гитлера попало на стену памяти крупного ТРК в Челябинске
Tele2 проанализировала активность челябинских абонентов в приложении «Мой Tele2»
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 7 мая 2020 года: у новой жертвы были проблемы с сердцем
В ломбарде Челябинска задержали двух рецидивистов
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 мая 2020 года: новый всплеск заражений и новая смерть
Отомстили за Конева: в Челябинске вандалы осквернили памятник белочехам
Жителей Челябинска эвакуировали из Шанхая в Санкт-Петербург
Смотрите, кто пришел: челябинский «Трактор» принял в свои ряды шесть новых игроков
С челябинской Кировки пропала скульптура Модницы
Фронтовой почтальон из Челябинска рассказала, как во время войны цензура читала письма
Погода на День Победы 2020 и после в Челябинске: долго ли продержится летнее тепло
Алексей Текслер обязал жителей Челябинской области носить маски
В Челябинске у кондуктора автобуса заподозрили коронавирус
Полиция развернула более 1700 автомобилистов на въезде Челябинск
«Нужен дефис и запятая»: челябинцы высмеяли инсталляцию к Дню Победы
Поселкам Челябинской области угрожают клещи
Снятие ограничений по коронавирусу в России пройдет в три этапа
«Заболел слесарь»: цех второго трамвайного депо в Челябинске закрыли на карантин
Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих
В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки