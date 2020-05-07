2020-05-07T11:31:26+03:00
Общество

Tele2 проанализировала активность челябинских абонентов в приложении «Мой Tele2»

Мобильный оператор Tele2 поддерживает жителей Челябинской области в период самоизоляции. Компания проанализировала, какими опциями пользуются абоненты в приложении «Мой Tele2»
Поделиться:
Фото: пресс-служба Теле2Фото: пресс-служба Теле2
Изменить размер текста:

С принятием ограничительных мер в связи с распространением коронавируса абоненты Tele2 стали больше обращаться в интернет-каналы оператора для решения вопросов подключения и обслуживания. Возрос интерес к приложению «Мой Tele2», которое позволяет управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы клиентами в период самоизоляции.

В апреле пользователи «Мой Tele2» в Челябинске стали в 20 раз чаще интересоваться доступными опциями и вариантами оптимизации своих тарифных планов. При этом на 47% меньше пользователей запрашивают смену тарифного плана. Это объясняется тем, что теперь в поиске выгодного тарифа абонентам помогает виртуальный помощник Миа.

Введение режима самоизоляции дало компаниям импульс для развития онлайн-услуг, направленных на улучшение качества жизни клиентов. В разы больше челябинцев в апреле обращалось в приложение «Мой Tele2», чтобы актуализировать свои паспортные данные – эта опция теперь доступна онлайн и позволяет обновить информацию, не выходя из дома. Кроме того, в полтора раза больше пользователей добавляют в информацию профиля второй номер телефона и заказывают переадресацию звонков. Данные показатели свидетельствуют о том, что большинство абонентов Tele2 в Челябинске продолжают работать удаленно.

Во время карантина популярность также набирают стриминговые платформы. В период самоизоляции пользователи личного кабинета по всей России стали в 2 раза чаще подключать услугу «Безлимит на YouTube». Популярным мировым видеохостингом сегодня пользуется более 80% абонентов Tele2.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Южноуральцев приглашают на онлайн-концерт, посвященный Дню Победы
Авиапарад в Челябинске на 9 мая 2020 года: когда над городом пролетят боевые самолеты
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
Онлайн-акция Бессмертный полк в Челябинске 2020: программа, расписание, участники
Для каждого ветерана из Снежинска проводят собственный парад Победы
Фото Адольфа Гитлера попало на стену памяти крупного ТРК в Челябинске
Tele2 проанализировала активность челябинских абонентов в приложении «Мой Tele2»
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 7 мая 2020 года: у новой жертвы были проблемы с сердцем
В ломбарде Челябинска задержали двух рецидивистов
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 мая 2020 года: новый всплеск заражений и новая смерть
Отомстили за Конева: в Челябинске вандалы осквернили памятник белочехам
Жителей Челябинска эвакуировали из Шанхая в Санкт-Петербург
Смотрите, кто пришел: челябинский «Трактор» принял в свои ряды шесть новых игроков
С челябинской Кировки пропала скульптура Модницы
Фронтовой почтальон из Челябинска рассказала, как во время войны цензура читала письма
Погода на День Победы 2020 и после в Челябинске: долго ли продержится летнее тепло
Алексей Текслер обязал жителей Челябинской области носить маски
В Челябинске у кондуктора автобуса заподозрили коронавирус
Полиция развернула более 1700 автомобилистов на въезде Челябинск
«Нужен дефис и запятая»: челябинцы высмеяли инсталляцию к Дню Победы
Поселкам Челябинской области угрожают клещи
Снятие ограничений по коронавирусу в России пройдет в три этапа
«Заболел слесарь»: цех второго трамвайного депо в Челябинске закрыли на карантин
Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих
В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки