2020-05-07T12:23:55+03:00
Общество

Для каждого ветерана из Снежинска проводят собственный парад Победы

В закрытом городке Челябинской области решили по-особому отметить праздник
Лидия ПЕСКОВА
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Военный оркестр играет под окнами жилого дома. Фото: «Говорит Снежинск».Военный оркестр играет под окнами жилого дома. Фото: «Говорит Снежинск».
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Не каждому ветерану довелось побывать на параде Победы на Красной площади. Однако фронтовикам из закрытого Снежинска в этом году решили устроить особую акцию. Парад Победы приходит к ним прямо во двор. Как это выглядит, рассказали социальные сети.

— Парад Победы пришел в гости к снежинским ветеранам Великой Отечественной войны. Первой выступление оркестра и персональные поздравления сегодня утром получила 98-летняя Антонина Тимофеева Фатеева, — сообщает городской паблик «Говорит Снежинск».

Первой персональное поздравление получила 98-летняя Антонина Фатеева. Фото: «Говорит Снежинск»

Первой персональное поздравление получила 98-летняя Антонина Фатеева. Фото: «Говорит Снежинск»

В ближайшие дни аналогичные поздравления получат еще десять ветеранов.

— Прекрасная идея! Только что сама была свидетелем поздравления у нас во дворе, аж прослезилась! — пишет одна из жительниц Снежинска.

Впрочем, зрителей было больше. Фото: "Говорит Снежинск".

Впрочем, зрителей было больше. Фото: "Говорит Снежинск".

Впрочем, это тот случай, когда лишние слова не нужны. Куда как больше слов говорят фотографии с места событий.

Парад под окнами ветерана в Снежинске.Видео: сообщество "Говорит Снежинск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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