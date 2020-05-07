Для каждого ветерана из Снежинска проводят собственный парад Победы
Не каждому ветерану довелось побывать на параде Победы на Красной площади. Однако фронтовикам из закрытого Снежинска в этом году решили устроить особую акцию. Парад Победы приходит к ним прямо во двор. Как это выглядит, рассказали социальные сети.
— Парад Победы пришел в гости к снежинским ветеранам Великой Отечественной войны. Первой выступление оркестра и персональные поздравления сегодня утром получила 98-летняя Антонина Тимофеева Фатеева, — сообщает городской паблик «Говорит Снежинск».
Первой персональное поздравление получила 98-летняя Антонина Фатеева. Фото: «Говорит Снежинск»
В ближайшие дни аналогичные поздравления получат еще десять ветеранов.
— Прекрасная идея! Только что сама была свидетелем поздравления у нас во дворе, аж прослезилась! — пишет одна из жительниц Снежинска.
Впрочем, зрителей было больше. Фото: "Говорит Снежинск".
Впрочем, это тот случай, когда лишние слова не нужны. Куда как больше слов говорят фотографии с места событий.
Парад под окнами ветерана в Снежинске.Видео: сообщество "Говорит Снежинск".
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ИСТОЧНИК KP.RU