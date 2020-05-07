Авиапарад в Челябинске на 9 мая 2020 года: когда над городом пролетят боевые самолеты

7 Май 2020 2020-05-07T13:14:22+03:00

В небе над Челябинском в День Победы четверка СУ-34 проведет минуту. Фото: Андрей АБРАМОВ

Авиапарад в Челябинске на 9 мая 2020 года — подарок военных летчиков горожанам в День Победы

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Одно из немногих мероприятий на Южном Урале, не отмененных в пандемию коронавируса в День Победы, — это авиапарад в Челябинске на 9 мая 2020 года. Челябинцы пролета боевой авиатехники ждут: с середины апреля небо «утюжат» самолеты с авиабазы в Шаголе.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ЦВО, 9 мая над городом появится звено из четырех истребителей СУ-34.

Праздничный день летчиков звена начнется в 10.10. Сперва они возьмут курс на Екатеринбург, где тоже примут участие в авиапараде. Затем, развернувшись над Верхней Пышмой, направятся на Челябинск.

— В главной точке, над Вечным огнем истребители появятся в 12.00, — рассказал представитель пресс-службы ЦВО Александр Савчук. — Истребители пролетят в плотном боевом порядке — на расстоянии пяти метров друг от друга. Высота низкая — 300 метров.

«Махнув серебряным крылом» Вечному огню, истребители пронесутся над проспектом Победы и возьмут курс на авиабазу в Шаголе. В небе над нашим городом «сушки» проведут минуту. Да и как иначе: боевой самолет — не автомобиль: его скорость — 700-900 км/ч.

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ИСТОЧНИК KP.RU