2020-05-07T14:11:05+03:00
Общество

ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов

ВТБ начал использовать роботов для обработки и принятия решений по претензиям клиентов
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ начал использовать роботов для обработки и принятия решений по претензиям клиентов. На первом этапе без участия сотрудников анализируется уже более 10% всех обращений и принимается каждое пятое положительное решение по операциям в банкоматах. Это позволяет клиентам быстрее получить ответы на их обращения. В перспективе ВТБ планирует автоматизировать до 70% операций.

Еще до начала работы с обращением робот выгружает из систем-источников информацию, выписки, документы, которые необходимы сотруднику для проведения расследования и принятия решения по претензии. Также робот анализирует имеющиеся данные на предмет их соответствия прописанным сценариям, при выявлении такого соответствия он или предлагает сотруднику на подтверждение уже итоговое решение, или принимает его самостоятельно.

Робот может принимать самостоятельно только положительные решения по обращениям клиентов, в иных случаях сотрудники проводят дополнительный анализ.

"Внедрение новой технологии позволило сократить время принятия решений по обращениям клиентов и уменьшить выполнение сотрудниками рутинных действий. Мы используем роботов, в первую очередь, для типовых задач, в которых важно исключить влияние человеческого фактора. При этом благодаря разработанным в банке четким алгоритмам качество принимаемых решений остается на привычно высоком уровне, ведь основная задача для нас – справедливая оценка каждого обращения клиента", - комментирует руководитель департамента по работе с обращениями клиентов ВТБ Ольга Мамедова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный челябинский арт-объект «Венер» переехал в музей
Верховный суд разрешили жителю Челябинска оставить себе 505 тысяч рублей, выплаченных по ошибке
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Южноуральцев приглашают на онлайн-концерт, посвященный Дню Победы
Авиапарад в Челябинске на 9 мая 2020 года: когда над городом пролетят боевые самолеты
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
Онлайн-акция Бессмертный полк в Челябинске 2020: программа, расписание, участники
Для каждого ветерана из Снежинска проводят собственный парад Победы
Фото Адольфа Гитлера попало на стену памяти крупного ТРК в Челябинске
Tele2 проанализировала активность челябинских абонентов в приложении «Мой Tele2»
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 7 мая 2020 года: у новой жертвы были проблемы с сердцем
В ломбарде Челябинска задержали двух рецидивистов
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 мая 2020 года: новый всплеск заражений и новая смерть
Отомстили за Конева: в Челябинске вандалы осквернили памятник белочехам
Жителей Челябинска эвакуировали из Шанхая в Санкт-Петербург
Смотрите, кто пришел: челябинский «Трактор» принял в свои ряды шесть новых игроков
С челябинской Кировки пропала скульптура Модницы
Фронтовой почтальон из Челябинска рассказала, как во время войны цензура читала письма
Погода на День Победы 2020 и после в Челябинске: долго ли продержится летнее тепло
Алексей Текслер обязал жителей Челябинской области носить маски
В Челябинске у кондуктора автобуса заподозрили коронавирус
Полиция развернула более 1700 автомобилистов на въезде Челябинск
«Нужен дефис и запятая»: челябинцы высмеяли инсталляцию к Дню Победы
Поселкам Челябинской области угрожают клещи
Снятие ограничений по коронавирусу в России пройдет в три этапа
«Заболел слесарь»: цех второго трамвайного депо в Челябинске закрыли на карантин
Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих
В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки