2020-05-07T13:41:29+03:00
Общество

Южноуральцев приглашают на онлайн-концерт, посвященный Дню Победы

Среди слушателей и зрителей также разыграют ценные призы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже завтра, 8 мая, на сайте «КП-Челябинск» пройдет онлайн-концерт, посвященный 75-летию Великой Победы. Любимые песни военных лет исполнят солисты Челябинской государственной филармонии.

Аудио трансляцию концерта также можно будет услышать на Радио «Комсомольская правда» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте).

В финале концерта также пройдет розыгрыш призов среди слушателей от партнеров проекта.

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» подведет итоги конкурса, в котором челябинцы показали, как они проводят время в самоизоляции. Победителям достанутся беспроводной аккумуляторный пылесос, электрический чайник с функцией поддержания температуры, блендер-кувшин, мультиварка c 16 программами и беспроводная колонка FORZA «под дерево».

А стоматологическая клиника «Скрынниковв» вручит счастливчику сертификат на полный комплекс услуг по профессиональной гигиене полости рта. Что для этого нужно сделать? Это мы расскажем завтра на Радио «Комсомольская правда» перед началом концерта.

Праздничный концерт в режиме онлайн состоится 8 мая. Начало — в 17.00 по местному времени.

Чтобы попасть на концерт, нужно остаться дома, включить радио «Комсомольская правда» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте) или зайти на сайт «КП-Челябинск».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный челябинский арт-объект «Венер» переехал в музей
Верховный суд разрешили жителю Челябинска оставить себе 505 тысяч рублей, выплаченных по ошибке
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Южноуральцев приглашают на онлайн-концерт, посвященный Дню Победы
Авиапарад в Челябинске на 9 мая 2020 года: когда над городом пролетят боевые самолеты
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
Онлайн-акция Бессмертный полк в Челябинске 2020: программа, расписание, участники
Для каждого ветерана из Снежинска проводят собственный парад Победы
Фото Адольфа Гитлера попало на стену памяти крупного ТРК в Челябинске
Tele2 проанализировала активность челябинских абонентов в приложении «Мой Tele2»
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 7 мая 2020 года: у новой жертвы были проблемы с сердцем
В ломбарде Челябинска задержали двух рецидивистов
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 мая 2020 года: новый всплеск заражений и новая смерть
Отомстили за Конева: в Челябинске вандалы осквернили памятник белочехам
Жителей Челябинска эвакуировали из Шанхая в Санкт-Петербург
Смотрите, кто пришел: челябинский «Трактор» принял в свои ряды шесть новых игроков
С челябинской Кировки пропала скульптура Модницы
Фронтовой почтальон из Челябинска рассказала, как во время войны цензура читала письма
Погода на День Победы 2020 и после в Челябинске: долго ли продержится летнее тепло
Алексей Текслер обязал жителей Челябинской области носить маски
В Челябинске у кондуктора автобуса заподозрили коронавирус
Полиция развернула более 1700 автомобилистов на въезде Челябинск
«Нужен дефис и запятая»: челябинцы высмеяли инсталляцию к Дню Победы
Поселкам Челябинской области угрожают клещи
Снятие ограничений по коронавирусу в России пройдет в три этапа
«Заболел слесарь»: цех второго трамвайного депо в Челябинске закрыли на карантин
Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих
В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки