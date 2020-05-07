Южноуральцев приглашают на онлайн-концерт, посвященный Дню Победы

7 Май 2020 2020-05-07T13:41:29+03:00

Среди слушателей и зрителей также разыграют ценные призы

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Уже завтра, 8 мая, на сайте «КП-Челябинск» пройдет онлайн-концерт, посвященный 75-летию Великой Победы. Любимые песни военных лет исполнят солисты Челябинской государственной филармонии.

Аудио трансляцию концерта также можно будет услышать на Радио «Комсомольская правда» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте).

В финале концерта также пройдет розыгрыш призов среди слушателей от партнеров проекта.

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» подведет итоги конкурса, в котором челябинцы показали, как они проводят время в самоизоляции. Победителям достанутся беспроводной аккумуляторный пылесос, электрический чайник с функцией поддержания температуры, блендер-кувшин, мультиварка c 16 программами и беспроводная колонка FORZA «под дерево».

А стоматологическая клиника «Скрынниковв» вручит счастливчику сертификат на полный комплекс услуг по профессиональной гигиене полости рта. Что для этого нужно сделать? Это мы расскажем завтра на Радио «Комсомольская правда» перед началом концерта.

Праздничный концерт в режиме онлайн состоится 8 мая. Начало — в 17.00 по местному времени.

Чтобы попасть на концерт, нужно остаться дома, включить радио «Комсомольская правда» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте) или зайти на сайт «КП-Челябинск».

ИСТОЧНИК KP.RU