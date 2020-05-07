2020-05-07T14:16:20+03:00
Общество

Верховный суд разрешили жителю Челябинска оставить себе 505 тысяч рублей, выплаченных по ошибке

Наш земляк сделал ставку на исход спортивной игры и неожиданно разбогател на проигрыше своего фаворита
Лидия ПЕСКОВА
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Удача улыбнулась нашему земляку в букмекерской конторе.Удача улыбнулась нашему земляку в букмекерской конторе.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Верховный суд РФ встал на строну игрока из Челябинска, который по ошибке кассира получил крупную сумму в букмекерской конторе.

В июне 2018 года ответчик поставил полмиллиона рублей с коэффициентом 1,01 на бой боксеров Деяна Златичанина и Роберто Рамиреса. Челябинец указал, что победителем станет Златичанин. Однако тот проиграл. Тем не менее, мужчине выдали в кассе 505 тысяч рублей.

Когда ошибку заметили, букмекерская контора подала в суд на челябинца. Она требовала вернуть не только деньги, но еще и проценты.

Суд первой инстанции, Челябинский областной суд, а теперь и Верховный отказали конторе в возврате денег, так как ошибка случилась по вине работника кассы.

Также Верховный суд заявил, что требования, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите. Если только речь не идет о ситуации, когда кого-то заставили рисковать деньгами обманом или насильно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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