Верховный суд разрешили жителю Челябинска оставить себе 505 тысяч рублей, выплаченных по ошибке
Верховный суд РФ встал на строну игрока из Челябинска, который по ошибке кассира получил крупную сумму в букмекерской конторе.
В июне 2018 года ответчик поставил полмиллиона рублей с коэффициентом 1,01 на бой боксеров Деяна Златичанина и Роберто Рамиреса. Челябинец указал, что победителем станет Златичанин. Однако тот проиграл. Тем не менее, мужчине выдали в кассе 505 тысяч рублей.
Когда ошибку заметили, букмекерская контора подала в суд на челябинца. Она требовала вернуть не только деньги, но еще и проценты.
Суд первой инстанции, Челябинский областной суд, а теперь и Верховный отказали конторе в возврате денег, так как ошибка случилась по вине работника кассы.
Также Верховный суд заявил, что требования, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите. Если только речь не идет о ситуации, когда кого-то заставили рисковать деньгами обманом или насильно.
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ИСТОЧНИК KP.RU