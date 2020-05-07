2020-05-07T16:45:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области по районам: остались ли места, где нет ни одного случая

Смотрим, распространение коронавируса в Челябинской области по районам
Ангелина ЗАКИРОВА
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В какие уголки Южного Урала не добрался коронавирус?В какие уголки Южного Урала не добрался коронавирус?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Каждый день в Челябинской области фиксируют новые случаи заражения, но в регионе остались еще «чистые» места, куда не добрался COVID-19. Смотрим, как распространяется коронавирус в Челябинской области по районам.

В настоящий момент в семи муниципальных районах и двух городских округах нет пациентов с диагнозом COVID-19, среди них: Карабашский и Кыштымский городские округа. А также Аргаяшском, Кунашакском, Нагайбакском, Нязепетровском, Пластовском, Увельском и Чесменском муниципальных районах.

В пятерку лидеров по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области входит Златоуст (278), на втором месте областной центр (217), следом идет Магнитогорск (170), Миасс (34) и Катав-Ивановский муниципальный район (14).

На 7 мая на Южном Урале зарегистрировано 44 новых случая заражения COVID-19, также новой жертвой вируса стала пожилая жительница Магнитогорска. С начала пандемии в области погибли 9 человек, зараженных коронавирусом.

Напомним, чтобы не допустить вспышки заболеваемости после окончания карантина, в регионе ввели масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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