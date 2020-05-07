2020-05-07T18:13:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинск летит самолет с вахтовиками из Якутии, где вспыхнул очаг коронавируса

На борту 98 человек
Инна КУМЕЙКОВалентина ВАГАНОВА
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Из аэропорта вахтовиков отвезут в обсерватор в Карагайском бору. Фото: Дмитрий Куткин.Из аэропорта вахтовиков отвезут в обсерватор в Карагайском бору. Фото: Дмитрий Куткин.
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В эти минуты к Челябинску подлетает самолет Sukhoi Superjet из Тюмени. На его борту 98 вахтовиков: 96 мужчин и две женщины. Они работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Там в конце апреля вспыхнул очаг коронавирусной инфекции.

На момент вспышки в рабочих поселках находилось более 10,5 тыс. вахтовиков из разных уголков страны, в том числе 199 жителей Челябинской области. У 101 из них, по предварительным данным, положительный тест на COVID-19. Поэтому они остаются в Якутии. У всех рабочих, летящих в Челябинск, первый тест на ковид показал отрицательный результат. Позже у всех возьмут повторный анализ.

У всех пассажиров борта измерят температуру. Тех, у кого она будет повышенной, отправят в инфекционное отделение одной из челябинских больниц. Остальных из аэропорта отвезут в обсерватор на базе санатория «Карагайский бор». Две недели вахтовики будут под находиться под постоянным наблюдением медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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