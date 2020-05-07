2020-05-07T17:36:46+03:00
Общество

Челябинец устроил зал для воздушной акробатики у себя в квартире

Теперь его жена может заниматься любимым делом, не выходя из дома
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: hornews.comФото: hornews.com
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Челябинец Егор Рогов повесил в квартире кольцо для занятий воздушной акробатикой, теперь его жена Нина Чернецкая может тренироваться, не выходя из дома.

Нина уже пять лет увлекается воздушной акробатикой, в обычное время она занималась по 16 часов в неделю, сообщает hornews.com. Но из-за коронавируса челябинке пришлось отказаться от хобби.

— У нас даже турника нет. Стены из песка, не повесишь ничего. Первую неделю сходила с ума, делала ОФП на пледике, надеялась, что переждать надо будет всего неделю. Но когда поняла, что самоизоляция может продлиться более месяца, пришла в ужас. Не чувствовать землю под ногами — это мои эндорфины. Муж меня отлично понимает и хотел мне помочь. Он самый лучший на свете, — рассказала Нина.

Но изобретательный муж утроил студию для занятий прямо в спальне. Егор нашел кольцо для трюков, которое он дарил жене на день рожденье, и надежно прикрепил его к потолку.

— Мы повисели на кольце вдвоем, вроде не хрустит, не выходит, решили рискнуть, тем более рывковых нагрузок из-за нехватки высоты нет совсем. От раскручивания спасает вертлюг, — объяснила Нина.

Теперь Нина посвящает своему хобби 1,5 часа несколько раз в неделю, когда не занимается основной работой, в обычной жизни она — программист.

продолжаем осваивать трюки по видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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