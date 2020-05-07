2020-05-07T18:19:47+03:00
Происшествия

Машинист тепловоза из Челябинской области сливал топливо на рабочем месте

Его поймали с поличным
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Силовики конфисковали несколько больших канистр. Фото: оперативная съемка.Силовики конфисковали несколько больших канистр. Фото: оперативная съемка.
Изменить размер текста:

Машинист тепловоза из Коркино решил разжиться на рабочем месте и в марте этого года, во время одной из смен, слил из тепловоза 150 литров топлива, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

— 51-летнего злоумышленника задержали на станции Асфальтная. Во время стоянки тепловоза он слил из бака дизельное топливо на сумму девять тысяч рублей. Топливо он похитил, чтобы в дальнейшем использовать его дома для заправки техники, — замечают в пресс-службе.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Расследование уже завершили. Дело будет рассматривать Советский районный суд Челябинска

Машинисту грозит крупный штраф (до 80 тысяч рублей), а то и вовсе двухлетнее заключение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машинист тепловоза из Челябинской области сливал топливо на рабочем месте
Челябинец устроил зал для воздушной акробатики у себя в квартире
График отключения горячей воды в Челябинске в 2020 году: кто первым попадет под опрессовку
Коронавирус в Челябинской области по районам: остались ли места, где нет ни одного случая
В Челябинск летит самолет с вахтовиками из Якутии, где вспыхнул очаг коронавируса
Известный челябинский арт-объект «Венер» переехал в музей
Суд разрешили челябинцу оставить себе 505 тысяч рублей, выплаченных букмекером по ошибке
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Южноуральцев приглашают на онлайн-концерт, посвященный Дню Победы
Авиапарад в Челябинске на 9 мая 2020 года: когда над городом пролетят боевые самолеты
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
Онлайн-акция Бессмертный полк в Челябинске 2020: программа, расписание, участники
Для каждого ветерана из Снежинска проводят собственный парад Победы