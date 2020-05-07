Машинист тепловоза из Челябинской области сливал топливо на рабочем месте

7 Май 2020 2020-05-07T18:19:47+03:00

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Машинист тепловоза из Коркино решил разжиться на рабочем месте и в марте этого года, во время одной из смен, слил из тепловоза 150 литров топлива, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

— 51-летнего злоумышленника задержали на станции Асфальтная. Во время стоянки тепловоза он слил из бака дизельное топливо на сумму девять тысяч рублей. Топливо он похитил, чтобы в дальнейшем использовать его дома для заправки техники, — замечают в пресс-службе.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Расследование уже завершили. Дело будет рассматривать Советский районный суд Челябинска

Машинисту грозит крупный штраф (до 80 тысяч рублей), а то и вовсе двухлетнее заключение.

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ИСТОЧНИК KP.RU