2020-05-07T19:31:23+03:00
Общество

Коронавирус оставил без сена добрых лошадок в Челябинской области

Центры иппотерапии просят помочь с пропитанием для животных
Лидия ПЕСКОВА
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Лошадям очень нужны овес и сено.Лошадям очень нужны овес и сено.Фото: Виктория ДУДИНА
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Центры иппотерапии, которые занимаются реабилитацией инвалидов при помощи лошадей, просят помощи. Во время пандемии коронавируса они не могут зарабатывать, как делали это раньше. Из-за этого у владельцев нет денег на корм для животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

— В условиях обязательной самоизоляции такие центры, как «Первая конная» из Миасса, «Город лошадей» и конный клуб «Невада» из Озерска, центр иппотерапии «Добрая лошадка» в Челябинске не могут оказывать платные услуги и очень нуждаются в помощи. Им нужны сено и овес, чтобы кормить лошадей, — говорят в ведомстве.

Ассоциация иппотерапевтов «Уральская федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта» и минсельхоз региона обращаются к аграрным хозяйствам Челябинской области с просьбой выделить пять тонн сена и одну тонну овса.

Оказать помощь можно, связавшись по телефону:

— с начальником управления по развитию сельскохозяйственного производства Евгением Литвиновым — 8 (351) 239-60-09;

— с президентом ассоциации иппотерапевтов Ириной Морданевой — 8-951-788-28-48.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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