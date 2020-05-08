2020-05-07T21:27:56+03:00
Общество

Сезон открыт: две челябинки стали загорать прямо во дворе жилого дома

Необычное поведение девушек разделило пользователей соцсетей на два лагеря
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Девушки решили воспользоваться теплой погодой и малым количеством людей на улицах. Фото: Подслушано Ленинский Челябинск, vk.comДевушки решили воспользоваться теплой погодой и малым количеством людей на улицах. Фото: Подслушано Ленинский Челябинск, vk.com
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Погода позволяет: две челябинки решили открыть пляжный сезон весьма необычным образом. В одном из городских пабликов набирает популярность фотография, где девушки решили позагорать прямо во дворе жилого дома.

Импровизированным пляжем стала заасфальтированная площадка, на которой и расстелили полотенца. На них девушки и наслаждались теплой погодой и солнцем. При этом рядом с ними был и маленький ребенок.

Автор поста, который и опубликовал снимок отдыха в сети, мягко говоря не оценила действия загорающих. Особенно, учитывая ситуацию в городе по коронавирусу.

— Бабы вообще шибанулись!!! Мало того, что по бокам жилые дома, рядом 77-я школа, сегодня еще родители идут молоко получать, да еще и с ребенком, — негодует автор поста.

Впрочем, некоторые комментаторы, наоборот, оценили находчивость девушек.

— Это лучше, чем бухать во дворе на детских площадках и спать там же. Женщины никому не мешают. В купальниках. Молодцы!!! — написал один из подписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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