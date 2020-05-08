Сезон открыт: две челябинки стали загорать прямо во дворе жилого дома
Погода позволяет: две челябинки решили открыть пляжный сезон весьма необычным образом. В одном из городских пабликов набирает популярность фотография, где девушки решили позагорать прямо во дворе жилого дома.
Импровизированным пляжем стала заасфальтированная площадка, на которой и расстелили полотенца. На них девушки и наслаждались теплой погодой и солнцем. При этом рядом с ними был и маленький ребенок.
Автор поста, который и опубликовал снимок отдыха в сети, мягко говоря не оценила действия загорающих. Особенно, учитывая ситуацию в городе по коронавирусу.
— Бабы вообще шибанулись!!! Мало того, что по бокам жилые дома, рядом 77-я школа, сегодня еще родители идут молоко получать, да еще и с ребенком, — негодует автор поста.
Впрочем, некоторые комментаторы, наоборот, оценили находчивость девушек.
— Это лучше, чем бухать во дворе на детских площадках и спать там же. Женщины никому не мешают. В купальниках. Молодцы!!! — написал один из подписчиков.
Как изолироваться с тремя детьми, работать и не сойти с ума — основатель Высшей школы сервиса Елена Золина
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU