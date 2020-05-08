В Челябинске врачи рассказали, как везли вахтовиков из Якутии, где вспыхнул коронавирус

8 Май 2020 2020-05-08T06:21:58+03:00

И пассажиры, и экипаж самолета, прилетевшего из Якутии, были в противочумных костюмах. Фото: Дмитрий Кухтин.

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Тесты на COVID-19 рабочие Чаяндинского нефтегазового месторождения сдали перед вылетом. Результаты отрицительные. Теперь 21 день вахтовики, вернувшиеся из Якутии, где вспыхнул очаг коронавируса, проведут в обсерваторе в Карагайском бору.

Почему вместо привычных уже двух недель карантина в изоляции вахтовики проведут на семь дней больше? Видимо, врачи решили подстраховаться. Рабочих ждет на 10 день повторный тест на ковид.

Вахтовики из Якутии еще будут возвращаться в нашу область.

— Из 10 тысяч рабочих месторождения 1,8 тысяч — южноуральцы, — говорит специалист чеябинского Роспотребнадзора Людмила Афанасьева.

Несмотря на то, что тесты на ковид у вернувшихся отрицательные, экипаж самолета максимально изолировали.

— И пассажиры, и экипаж были в противочумных костюмах, в перчатках и масках, — рассказала эпидемиолог. — Салон отгородили пленкой, скотчем все оклеили. Конечно, кондиционирование воздуха в самолете — единая система, и обезопасить экипаж очень трудно. Но все настроены не заболеть.

Пока неясно, сколько среди инфицированных коронавирусом в Якутии челябинев и будут ли из возвращать домой или оставят лечиться на месте.

Под присмотром полиции вахтовиков погрузили в автобусы и отвезли в Карагайский бор. Фото: Дмитрий Кухтин.

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ИСТОЧНИК KP.RU