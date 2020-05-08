Потомки выживших в бойне: после полувекового перерыва на Таганай вернулись лебеди

8 Май 2020 2020-05-08T07:56:24+03:00

На Таганай вернулись лебеди. Их не было около 50 лет. Фото: группа "Национальный парк "Таганай" vk.com

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Пара краснокнижных лебедей-шипунов привела в восторг сотрудников национального парка «Таганай». Еще бы: на местном Тесьминском водохранилище птиц не было около полувека.

В 70-е годы браконьеры убили здесь нескольких лебедей. Как рассказал «ЗлатоустИНФО» главный специалист по экологическому просвещению национального парка Марина Середа, тогда выжившие в бойне лебеди улетели, но перед миграцией на юг вернулись и сделали несколько кругов над водой. Так они попрощались с погибшими сородичами. С тех пор, возвращаясь весной в Челябинскую область, птицы не строили гнезд на Тесьминском водохранилище.

Между тем, неглубокий водоем, полный растительности и рыбы, — прекрасная кормовая база для воспитания птенцов. Может, в родные места потянуло потомков выживших в страшной бойне полувековой давности? Люди надеются, что прекрасные птицы простили грех убийства и будут всех радовать своим присутствием.

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ИСТОЧНИК KP.RU