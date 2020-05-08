Стало известно, когда в Челябинске возобновится выдача и обмен водительских прав

8 Май 2020 2020-05-08T07:55:48+03:00

В Челябинской области возобновляется выдача и обмен прав на вождение автомобиля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прием документов на выдаче и обмен прав на управление автомобилем на Южном Урале возобновится с 12 мая. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области, бумаги на получение корочек нужно подавать через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

— Для исключения возможности скопления заявителей интервалы между приемами граждан увеличены. Помещения регистрационно-экзаменационных подразделений разграничены специальной разметкой для соблюдения безопасной дистанции между посетителями.

— Также замена водительских удостоверений будет осуществляться и через многофункциональные центры (МФЦ), — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Челябинцев просят являться на прием строго по времени, не создавая очередей в зданиях. Обязательное требование: медицинская маска и разовые перчатки.

Кстати, замена водительских удостоверений возможна с 12 мая и через многофункциональные центры (МФЦ).

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ИСТОЧНИК KP.RU