Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 мая 2020 года: 967 случаев заболевания и новая смерть

8 Май 2020 2020-05-08T09:05:42+03:00

В Челябинской области новые случаи заболевания колвидом и новая смерть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 мая 2020 года составило 967 человек. Суточный прирост — 68 случаев.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, зарегистрирован новый летальный случай: от острой сердечной недостаточности скончалась 81-летняя женщина. Ковид был сопутствующим заболеванием. Итого десять смертей.

Больных COVID-19 — 762 человек. 188 человек выздоровели и выписаны из больниц. Семеро пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

В пунктах временного размещения для здоровых граждан находится 208 человек без признаков заболевания. Все под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU