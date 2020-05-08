2020-05-08T09:23:30+03:00
Происшествия

В Челябинской области горит Ильменский заповедник

С огнем борются 69 человек и 16 единиц техники
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области полыхает Ильменский заповедник. Фото: группа "МКУ "Управление ГОЧС" г. Миасс" vk.comВ Челябинской области полыхает Ильменский заповедник. Фото: группа "МКУ "Управление ГОЧС" г. Миасс" vk.com
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Огонь охватил угодья Ильменского заповедника, расположенного неподалеку от Миасса, накануне. Тогда же в схватку с пламенем вступили пожарные. В пятницу, 8 мая, борьба с пожаром продолжилась: в задымленный лес выехали 69 пожарных и 16 единиц техники.

Сухая жаркая погода в вынужденные выходные дни манит в лес десятки людей. На полянах устраивают пикники, разводят огонь. Вероятная причина ЧП в заповеднике — рукотворная.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в МКУ «ГО ЧС г. Миасса», борьба с пламенем в заповеднике осложняется ландшафтными особенностями: местность каменистая, с крутыми слонами и перепадами. Техника может добраться не до всякого участка.

Накануне вечером, параллельно с тушением Ильменского заповедника, пожарные расчеты Миасса боролись с еще одним огненным очагом — в СНТ «Северный-1». Ближе к десяти вечера удалось погасить пламя на площади в 33 гектара. Причина пожара — человеческий фактор. Садоводы в нарушение противопожарных норм жгут на участках бурьян, сухую траву, палую листву. Огонь в садах тушили 43 человека и 10 единиц техники.

Под Миассом сгорели садовые участки в СНТ "Северный-1". Фото: "МКУ "Управление ГОЧС" г. Миасс" vk.com

Под Миассом сгорели садовые участки в СНТ "Северный-1". Фото: "МКУ "Управление ГОЧС" г. Миасс" vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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