Афиша 9 мая 2020 года в Челябинске: спой песню со страной и зажги фонарик

8 Май 2020 2020-05-08T11:40:45+03:00

Афиша 9 мая 2020 года в Челябинске — из-за коронавируса все события ушли в онлайн

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Из-за эпидемии коронавируса афиша 9 мая 2020 года в Челябинске не содержит ни одного очного праздничного события, только в режиме онлайн. Мероприятия в честь Дня Победы перенесены на посткарантинные времена. И не только у нас — по всей стране.

9.00-12.45, 16.15-17.00, 17.29-18.10. День Победы. Местные ТВ-каналы.

11.00. Трансляция #Бессмертный полк онлайн

12.00. Обращение президента РФ Владимира Путина. Федеральные ТВ-каналы.

12.00-19.00. Трансляция #Бессмертный полк онлайн в группах КП-Челябинск в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

16.00. Премьера праздничного концерта «Поклонимся великим тем годам»

18.00. Спектакль «Вам возвращая Ваш портрет».

18.00. Спектакль «Марьино поле».

19.00. Песочный спектакль «Василий Теркин».

19.00. Общероссийская минута молчания. Федеральные ТВ-каналы.

19.01. Общероссийское исполнение песни «День Победы». Федеральные ТВ-каналы.

21.30-22.15. Праздничный эфир ОТВ.

21.50. Акция «Фонарик Победы»: в знак памяти зажги у окна фонарик.

Смотрите также более подробную афишу: онлайн-концерты, где полетят самолеты и проедет военная техника 9 мая 2020 года в Челябинске: расписание, программа, участники.

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ИСТОЧНИК KP.RU