Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 8 мая 2020 года: в регионе первая круглая цифра

8 Май 2020 2020-05-08T10:46:39+03:00

У двух последних жертв коронавируса было слабое сердце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вторые сутки подряд в больницах гибнут больные коронавирусом. На утро 8 мая число умерших достигло десяти человек. В Магнитогорске скончалась 81-летняя пациентка, у которой еще до болезни была сердечная недостаточность. Накануне в Манитке погибла еще одна 67-летняя женщина с больным сердцем.

Магнитогорск лидирует по числу умерших от коронавируса в регионе. Ранее жертвой опасной инфекции в городе стал 51-летний мужчина, страдавший от сахарного диабета и гипертонии, а также 57-летний доктор из Брединского района, затянувший с лечением и доставленный в стационар с пневмонией.

В Златоусте, где очагом заражения стала городская больница, умерли трое. У 64-летней пациентки была онкология, у 78-летнего умершего — пневмония, еще один 85-летний больной скончался в реанимации. В Ашинском районе умер 68-летний пациент. В Октябрьском районе — 72-летний пациент. Дополнительной информации о них нет.

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Первым погибшим от коронавируса в регионе был 66-летний житель Челябинска. Болезнь мужчина привез из Москвы, где проходил лечение от онкологии. У пациента была термальная стадия рака. Короновирус приблизил смерть.

Таково количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 8 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU