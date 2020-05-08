Пьяницу, напавшего на врача скорой, отправили в колнию-поселение
Металлургический районный суд отправил в колонию-поселение челябинца, напавшего с кулаками на врача скорой помощи. ЧП случилось днем 22 июня прошлого года. Бригада медиков прибыла на вызов: прохожие обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.
Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, придя в себя, нетрезвый пациент накинулся с кулаками на врача скорой. Водитель помог освободиться врачу. Медбригада укрылась в машине. Но дебошир жаждал драки, потому принялся лупить по автомобилю, а потом камнем разбил стекло двери машины и попал водителю в плечо.
Усмирили буяна прибывшие полицейские и сотрудники другого экипажа «скорой».
Суд отправил любителя выпить на два года в колонию-поселение.
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ИСТОЧНИК KP.RU