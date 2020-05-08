Прокуратура потребовала устранить нарушения в южноуральской школе, где с родителей собирали деньги на уроки английского
По одной тысяче рублей каждый месяц требовал сдавать директор Пискловской школы с родителей учеников. Деньги шли на доставку машиной учителя английского языка из соседнего поселка Карабан. Своего «англичанина» в учебном заведении не было.
Родители поборам возмутились. Чиновники от управления образования недоуменно подняли брови: надо же, сперва всех схема устраивала, и вдруг нашлись недовольные. На сторону родителей встала прокуратура Еткульского района: права учеников нарушены. Уроки английского включены в обязательный учебный план; есть график количества часов.
- В школе Писклово общедоступность и бесплатность обучения иностранному не обеспечены. Не соблюдается расписание: вместо нескольких часов в неделю всего один урок, - сообщили в прокуратуре области.
По результатам проверки начальнику управления образования администрации Еткульского района внесено представление об устранении нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU