Жителей Челябинска напугал густой дым над крышей ТРК «Родник»

8 Май 2020 2020-05-08T12:12:28+03:00

Мы узнали, что происходит в одном из самых больших торговых комплексов города

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После полудня в пятницу, 8 мая, над крышей ТРК «Родник» густой стеной поднялся дым. Со стороны кажется, что горит торговый комплекс. Зрелище впечатляет и пугает одновременно. Однако повода для паники нет.

— С торговым комплексом все в порядке. А вот за ним, у русла реки Миасс, вспыхнул сухой камыш на площади 1,5 гектара, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

В непосредственной близости от огня нет построек, так что пожарные не относят возникшее возгорание к сложным случаям. На месте работают три машины. Спасатели вот-вот потушат огонь, и стена дыма рассеется в воздухе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="560" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/777718" frameborder="0"></iframe> Густой дым над крышей ТРК "Родник" в Челябинске.Видео: Дмитрий Моргулес.

На Южном Урале в эти дни стоит аномально теплая погода. Температура воздуха на 7-10 градусов превышает климатическую норму. Из-за этого в регионе объявили повышенный режим пожарной опасности. Вход в леса на территории области и сжигание сухостоя запрещены, нарушителей ждут большие штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU