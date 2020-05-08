Выход из самоизоляции в Челябинске: когда начнется и при каких условиях
Решение о выходе из самоизоляции в Челябинске будет принято на основе следующих параметров: темп прироста, свободный коечный фронд и охват тестирования.
— Мы думаем о поэтапном снятии ограничений. Важный показатель — максимальный суточный прирост. О спаде заболеваемости будем говорить, когда количество выздоровевших за сутки будет превышать заразившихся, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Базой будут являться данные за предшествующие семь дней — половина инкубационного периода.
Пока отметил, глава региона принимать решение о снятии ограничений преждевременно.
— Сейчас прирост не превышает 5-7% — это неплохой показатель. Но вспомним, картину на 4 мая, когда было 87 заболевших. Тут важно смотреть на ситуацию в конкретных муниципалитетах. Расслабляться нельзя — любая вспышка может дать серьезный прирост. Продолжаем работу с группами риска, увеличивать охват тестирования, — заявил губернатор.
При этом он подчеркнул: в случае ухудшения ситуации, возможно обратное ужесточение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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