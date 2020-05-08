Жители Кургана обиделись на карикатуру к 9 Мая
Читатели КП-Челябинск прислали в редакцию снимок плаката, который в канун Дня Победы появился в подъезде жилого дома по улице Карла Маркса, 137. На плакате стихи и рисунок-агитка. На нем советский солдат в гимнастерке поражает штыком огромный коронавирус.
Оценить задумку смогли не все.
— Эти две темы нельзя соединять! Как можно было додуматься до такого: изобразить солдата, сражающегося с вирусом? Почему люди порочат память о Великом подвиге? Нужно сохранять культурные ценности, а не рисовать подобные комиксы! — возмутились соседи.
Внизу плаката красуется подпись «Ваш А. В. Борисов». Неужели какой-нибудь бизнесмен, депутат, кандидат?
— Ни чиновников, ни депутатов с таким именем в Кургане нет. Плакат с коронавирусом в подъезде дома не согласовывали с властями, — утверждают в пресс-службе мэрии.
По информации КП-Челябинск, оригинальное поздравление вывесил один из жителей дома. У художника тоже нашлись защитники.
Плакат военных лет (слева) и плакат наших дней.
— Юмор был неотъемлемой частью солдатской жизни. В годы войны рисовали много карикатур на поверженных немцев. Все они поднимали боевой дух. Этот плакат создан с той же задумкой. Сами фронтовики бы над ним с удовольствием посмеялись, — замечают другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU