Жители Кургана обиделись на карикатуру к 9 Мая

8 Май 2020 2020-05-08T12:42:14+03:00

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Читатели КП-Челябинск прислали в редакцию снимок плаката, который в канун Дня Победы появился в подъезде жилого дома по улице Карла Маркса, 137. На плакате стихи и рисунок-агитка. На нем советский солдат в гимнастерке поражает штыком огромный коронавирус.

Оценить задумку смогли не все.

— Эти две темы нельзя соединять! Как можно было додуматься до такого: изобразить солдата, сражающегося с вирусом? Почему люди порочат память о Великом подвиге? Нужно сохранять культурные ценности, а не рисовать подобные комиксы! — возмутились соседи.

Внизу плаката красуется подпись «Ваш А. В. Борисов». Неужели какой-нибудь бизнесмен, депутат, кандидат?

— Ни чиновников, ни депутатов с таким именем в Кургане нет. Плакат с коронавирусом в подъезде дома не согласовывали с властями, — утверждают в пресс-службе мэрии.

По информации КП-Челябинск, оригинальное поздравление вывесил один из жителей дома. У художника тоже нашлись защитники.

Плакат военных лет (слева) и плакат наших дней.

— Юмор был неотъемлемой частью солдатской жизни. В годы войны рисовали много карикатур на поверженных немцев. Все они поднимали боевой дух. Этот плакат создан с той же задумкой. Сами фронтовики бы над ним с удовольствием посмеялись, — замечают другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU