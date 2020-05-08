2020-05-08T12:36:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске ученики девятых классов могут избежать сдачи ОГЭ

Власти региона озабочены качественной подготовкой к экзаменам выпускников 11 классов
Ольга АНТОНОВА
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Ученики девятых классов могут избежать ОГЭ.Ученики девятых классов могут избежать ОГЭ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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До 12 мая в Челябинской области введен режим самоизоляции. Пока преждевременно говорить о его послаблении или снятии: решения региональные власти примут 11 мая, на основании самых атуальных данных.

Но многих волнует вопрос , возобновится ли очное обучение в школах или дети останутся на «дистанционке»

— К этому вопросу нужно подходить очень аккуратно, ведь речь идет о здоровье наших детей, — заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в пятницу, 8 мая. — Необходимо обеспечить качественную подготовку к государственному итоговому экзамену выпускников 11 классов. Решение, в какой форме это будет, мы примем 11 мая. Это будет либо дистанционный режим, либо мы разрешим подготовку в школе очно, с соблюдением всех мер предосторожности.

Чего ждать выпускникам 9 классов?

— Федеральным министерством просвещения рассматривается вопрос возможности окончания учебного года без итоговой аттестации, на основании текущих оценок. Ждем решения министерства.

В детсадах продолжат работу дежурные группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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