Состоится ли салют на 9 мая в Челябинске
Ко Дню Победы в Челябинске готова большая праздничная программа, но все очные мероприятия отменены из-за коронавирусной эпидемии. Все события состоятся в режиме онлайн.
— Завтра ограничимся пролетом над городом боевых самолетов 21 авиационной дивизии, — сказал в пятницу, 8 мая, на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией губернатор Алексей Текслер. — Что касается салюта: ни в Челябинске, ни в других городах праздничных салютов не будет. Сейчас мы не можем позволить себе скопление людей на улицах. А жители захотят посмотреть салют. Только в Челябинске на фейерверк собиралось более 120 тыс. человек. Это слишком большой риск.
Боевое звено из четырех истребителей СУ-34 пронесется над городом на высоте в 300 метров со скоростью 700-900 км/ч. В небе машины появятся в 12.00, в точке над Вечным огнем по ул. Цвиллинга. Далее пролетят над проспектом Победы и возьмут курс на авиабазу Шагол.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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