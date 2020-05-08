2020-05-08T13:28:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Состоится ли салют на 9 мая в Челябинске

Из-за эпидемии коронавируса власти отменили почти все очные мероприятия
Ольга АНТОНОВА
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Салют на 9 мая для Челябинска - одно из главных развлекательных мероприятий в году.Салют на 9 мая для Челябинска - одно из главных развлекательных мероприятий в году.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ко Дню Победы в Челябинске готова большая праздничная программа, но все очные мероприятия отменены из-за коронавирусной эпидемии. Все события состоятся в режиме онлайн.

— Завтра ограничимся пролетом над городом боевых самолетов 21 авиационной дивизии, — сказал в пятницу, 8 мая, на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией губернатор Алексей Текслер. — Что касается салюта: ни в Челябинске, ни в других городах праздничных салютов не будет. Сейчас мы не можем позволить себе скопление людей на улицах. А жители захотят посмотреть салют. Только в Челябинске на фейерверк собиралось более 120 тыс. человек. Это слишком большой риск.

Боевое звено из четырех истребителей СУ-34 пронесется над городом на высоте в 300 метров со скоростью 700-900 км/ч. В небе машины появятся в 12.00, в точке над Вечным огнем по ул. Цвиллинга. Далее пролетят над проспектом Победы и возьмут курс на авиабазу Шагол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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