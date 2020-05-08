2020-05-08T13:35:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске ждут очередной борт с вахтовиками из Якутии, где вспыхнул очаг коронавируса

Самолет с Севера прибывает 9 мая
Ольга АНТОНОВА
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Вахтовики летели домов в противочумных костюмах. Фото: Дмитрий Кухтин.Вахтовики летели домов в противочумных костюмах. Фото: Дмитрий Кухтин.
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Завтра, 9 мая, в аэропорту Челябинска приземлится очередной самолет из Якутии с вахтовиками с Чаяндинского нефтегазового месторождения. В конце апреля в рабочих поселках вспыхнул очаг коронавируса. Из 10,5 тыс. сотрудников заболели около трех тысяч. Сейчас здоровых развозят по разным уголкам страны, по домам.

— Ожидается прибытие 65 человек. Это наши вахтовики с отрицательными результатами теста по ковиду, — сказал губернатор Алексей Текслер на брифинге по коронавирусной инфекции 8 мая.

Накануне, 7 мая, из Якутии самолетом прибыли 98 человек. И пассажиры, и экипаж в дальнюю дорогу отправились в противочумных костюмах, очках-масках, респираторах и перчатках. И это — несмотря на первый отрицательный тест на ковид у всех вахтовиков.

По прилету всех разместили в санатории «Карагайский бор», взяли повторные мазки на коронавирус. В изоляции вахтовики проведут 21 день, тогда как обычно карантин длится две недели.

Рабочих с положительным результатом, если такое решение будет принято Роспотребнадзором, власти региона готовы принять и разместить на койках областной госпитальной базы, подготовленных под лечение коронавирусных пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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