В Челябинске ждут очередной борт с вахтовиками из Якутии, где вспыхнул очаг коронавируса
Завтра, 9 мая, в аэропорту Челябинска приземлится очередной самолет из Якутии с вахтовиками с Чаяндинского нефтегазового месторождения. В конце апреля в рабочих поселках вспыхнул очаг коронавируса. Из 10,5 тыс. сотрудников заболели около трех тысяч. Сейчас здоровых развозят по разным уголкам страны, по домам.
— Ожидается прибытие 65 человек. Это наши вахтовики с отрицательными результатами теста по ковиду, — сказал губернатор Алексей Текслер на брифинге по коронавирусной инфекции 8 мая.
Накануне, 7 мая, из Якутии самолетом прибыли 98 человек. И пассажиры, и экипаж в дальнюю дорогу отправились в противочумных костюмах, очках-масках, респираторах и перчатках. И это — несмотря на первый отрицательный тест на ковид у всех вахтовиков.
По прилету всех разместили в санатории «Карагайский бор», взяли повторные мазки на коронавирус. В изоляции вахтовики проведут 21 день, тогда как обычно карантин длится две недели.
Рабочих с положительным результатом, если такое решение будет принято Роспотребнадзором, власти региона готовы принять и разместить на койках областной госпитальной базы, подготовленных под лечение коронавирусных пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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