Жалобы скорой помощи на работу с коронавирусными больными проверит прокуратура

8 Май 2020 2020-05-08T14:24:52+03:00

Водители и фельдшеры из Челябинской области говорят о нарушении их законных прав

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Первыми, кому приходится сталкиваться с больными коронавирусом, это сотрудники скорой помощи. Уже несколько фельдшеров из Челябинской области заразились COVID-19, контактируя с пациентами.

При этом медикам лишний раз не разрешают надевать на вызов противочумные защитные костюмы. На складах они есть, но халаты и комбинезоны везде экономят. Об этом сами работники скорой не раз рассказывали журналистам, в том числе и КП-Челябинск. Кроме того, водители скорой помощи опасаются, что их обделят обещанными доплатами за работу с больными COVID-19.

— Прокуратура проверит публикации в СМИ о возможных нарушениях. Надзорное ведомство даст оценку законности действий руководства медицинского учреждения при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также проверит обеспеченность средствами индивидуальной защиты, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU