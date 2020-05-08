Изменится ли индекс самоизоляции горожан в предстоящие выходные: мнение общественников

8 Май 2020 2020-05-08T13:18:00+03:00

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Онлайн-концерты и мероприятия на 9 мая 2020 года в Челябинске — единственный вариант празднования Дня Победы в режиме самоизоляции. Общественники размышляют: останутся ли горожане в своих квартирах?

— В первые майские дни небо Челябинска старательно утюжили 34-е сушки — репетировали авиапарад. С балконов увидят его редкие счастливчики: трасса проложена от Вечного огня в центре через проспект Победы на северо-западе и далее до базы Шагол. Итого — с натяжкой три района из семи. Вероятно, некоторые самоизолянты не выдержат и захотят взглянуть на действо с улицы (единственное, по сути, оффлайн мероприятие), — сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». — Однако в то же время в интернете начнется «Бессмертный полк», а еще ожидается обращение российского президента, поэтому есть маленькая надежда, что минутный (!) пролет на общем индексе сидения по домам все-таки не скажется.

Напомним, Губернатор Алексей Текслер призывает южноуральцев встать в ряды виртуального Бессмертного полка.

ИСТОЧНИК KP.RU